المجتمعية تعيد فتاة نجفية هاربة

2021/06/21 | 12:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الإثنين،بإعادة فتاة هاربة إلى ذويها.وذكر بيان للشرطة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام […]

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