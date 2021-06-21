كورونا تنشط في محافظة عراقية مجددًا.. والاصابات تعاود الارتفاع

2021/06/21 | 12:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تواصل محافظة ذي قار تسجيل ارقام كبيرة بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وذكر مصدر طبي ان “نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 415 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشار المصدر إلى ان “عدد الفحوصات التي أجريت لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس في المحافظة بلغت 1856 فحصا”.

وأضاف ان “هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبها ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 47873 حالة منذ ظهور الوباء في ذي قار”.

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