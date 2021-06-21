4 احكام بالاعدام شنقا لما يسمى القاضي الشرعي لداعش

2021/06/21 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية خمسة احكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الارهابية عن جرائم مختلفة.

وقال مجلس القضاء الاعلى، في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم ارهابي عمل بما يسمى ( قاضي شرعي) لعصابات داعش الارهابية وأصدرت احكامها بالاعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد".

وأضاف البيان: أن "المجرم الارهابي اشترك بعدة عمليات ارهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي ادت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين اخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الاسلحة مع افراد عصابة داعش الارهابية اضافة الى جرائم اخرى".

واكد أن" هذه الاحكام بحق المجرم الارهابي تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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