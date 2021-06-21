صحفيون: تحالف كوردستان يقوي موقع وثقل الكورد

2021/06/21 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد صحفيون ومختصون بالشأن السياسي بتوقيع اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لتشكيل تحالف كوردستان للانتخابات النيابية المقبلة.

اتفاق ضروري للمرحلة الراهنة.

يقول الصحفي عدالت عبدالله لـPUKmedia: ان الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير اتفاق ضروري للمرحلة الراهنة وخاصة لتوحيد القوى الكوردستانية على مستوى العراق.

واضاف: ان هذا الاتفاق مهم لانه في المرحلة الماضية تم تمرير العديد من الملفات في مجلس النواب والحكومة الاتحادية بالاستفادة من التفرق الذي وقع بين الكتل الكوردستانية وانعدام تحالف سياسي او كتلة برلمانية واحدة للكورد في بغداد تدافع عن الحقوق الدستورية والمالية لاقليم كوردستان.

تحالف كوردستان يوحد الجهود

يقول الصحفي سوران علي لـPUKmedia: ان تحالف كوردستان يأتي لينهي التوترات والمشادات الإعلامية التي كانت تسبق كل عملية انتخابية في الزون الأخضر (السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين ومناطق متنازع عليها وهي منطقة نفوذ الحزبين) إذ كان الحزبان يركزان جهودهما الانتخابية للفوز بأكثرية الأصوات فيه ما كان يؤثر سلبًا على أدائهما وحضورهما في المناطق الأخرى التي يتمتع فيها الحزب الديمقراطي وأحزاب أخرى بالهيمنة.

واضاف: هذا الاتفاق سيمنح الحزبين متسعًا جغرافيًا لكسب مزيد من الأصوات في تلك المناطق، فضلًا عن أن التحالف سيعيد الثقة المفقودة بين الحزبين والتي كانت سببًا في تعميق الخلاف بينهما سابقًا كما سيطمئن الأحزاب الأخرى التي تنوي التنسق معهما قبل الانتخابات، يضاف إلى ذلك أن التحالف سيجلب استقرارًا ووئامًا اجتماعيًا لزون افتقر إليه منذ سنوات بسبب الصراعات السياسية المحتدمة والمشاداة الكلامية الحادة والجدل البيزنطي الذي لا يؤدي إلى شيء.

توسيع الاتفاق

ويقول الصحفي عدالت عبدالله، ان توسيع تحالف كوردستان ضروري في المرحلة المقبلة، وان المسؤولين في الاتحاد الوطني وحركة التغيبر اعلنوا عن رغبتهم بدخول الاحزاب والاطراف الاخرى الى التحالف.

واضاف: ان دخول الاطراف السياسية الاخرى الى الاتفاق موضوع مهم لان سيؤدي الى توحيد الكتل الكوردستانية في بغداد وسيصب في مصلحة الاطراف الكوردستانية وثقلهم وقوتهم في بغداد للدفاع عن حقوق الكورد.

توحيد الكتل الكوردستانية

يقول الصحفي سوران علي، علاوة على ذلك سيسدل تحالف كوردستان الستار على حقبة من تشتت وتشرذم الصوت الكوردي في أروقة مجلس النواب بعد الضعف والتراجع الجلي الذي كان يطغى على موقف الكورد ونوابهم خلال سنوات ولا سيما عند مناقشة مشاريع قوانين مهمة والمصادقة عليها حيث كانت نية تهميش المكون الرئيسي الثاني في العراق وإقليمه الفيدرالي ومؤسساته القانونية حاضرة فيها كما رأينا خلال تمرير قانون الموازنة وقانون الانتخابات الجديد وقانون المحكمة الاتحادية، وما يعزز ذلك هو ما أُعلن عن وجود تفاهم وتنسيق مع أحزاب أخرى خارج التحالف يُنتظر حصولها على مقاعدها التي تملكها من جديد.

واضاف: يحسب للتحالف دخوله المعترك الانتخابي بقيادة شابة مرحب بها عراقيًا وكوردستانيًا وهو لاهور جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ويمثل ذلك نقطة قوة إضافية للتحالف نظرًا لما يتمتع به الرجل من شعبية واسعة في جميع مناطق الإقليم والعراق ومقبولية لدى الأطراف العراقية والكوردية الأخرى وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

كركوك والمناطق المستقطعة:

يضيف الصحفي سوران علي: التنسيق المتزامن مع تشكيل تحالف كوردستان سيقدم للكورد خدمة كبيرة في مدينة كركوك قد تعيدهم إلى المقدمة مرة أخرى والفائز الأكبر في المعادلة سيكون الاتحاد الوطني الذي يتحكم في أكثرية مقاعد المدينة النيابية في الدورة الحالية.

واضاف: تحالف كوردستان جاء عبر محادثات ومباحثات مكثفة ودراسة دقيقة للوضع السياسي والانتخابي ويقف على أرضية قوية وثابتة ويستند إلى مشتركات سياسية وفكرية كثيرة فالحزبان ينحدران من أصل واحد وقاعدة جماهيرية واحدة، وقد سبق التحالف اتفاق سياسي طموح بين الجانبين (اتفاق دباشان) بإشراف المرحومان الرئيس مامجلال ونوشيروان مصطفى ولكن ظروف معينة حالت دون تكلله بالنجاح، وللحزبين أيضًا نقاط اتفاق كثيرة حول أسلوب الحكم والإدارة والقضايا السياسية تفوق نقاط الخلاف بينهما بكثير وكذلك يشتركان في تجربة حكم مشتركة منذ سنوات، كما أن التحالف ليس موجهًا ضد طرف معين، بل يهدف أولًا وأخيرًا إلى إعادة ترتيب البيت الكوردي وتوحيد صوته من جديد وتعزيز مكانته عراقيًا للزود عن مكتسباته ومصالحه والدفاع عن حقوقه الدستورية في عراق ديمقراطي اتحادي ليس إلا.

PUKmedia خاص

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