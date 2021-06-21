نتائج مشرفة للعراق في ختام البطولة العربية

2021/06/21 | 12:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن منتخبنا الوطني من خطف ذهبية التتابع 4× 400م والتي تعد مسك ختام البطولة العربية لألعاب القوى بنسختها 22 والتي احتضنتها العاصمة التونسية على مدى خمسة أيام متتالية في ملعب رادس.

وأفتحت العداءة البطلة دانة حسين جدول الأوسمة بعد أن ابهرت الحاضرين والمنظمين في سباق 200م عندما قطعت المسافة بزمن 22،50ثانية وهو زمن يؤهلها بشكل مباشر إلى اولمبياد طوكيو وكذلك حطمت من خلاله الرقم العربي وسط فرحة هيستيريا للوفد العراقي الذي انتظر هذا الانجاز الحقيقي لتكون دانة أول عداءة تضمن بطاقة المرور إلى الاولمبياد برقم تأهيلي دون الاعتماد على البطاقة المجانية.

الغزال الأسمر طه حسين هو الأخر كان على موعد مع الأوسمة في سباق 200م بعد منافسة شرسة حسمت لمصلحة المجنس القطري فيمي فيما حل لاعب منتخبنا طه حسين ثانيا بزمن بلغ 20،99ثانية ليخطف الوسام الفضي، وهو الوسام الشخصي الثاني للعداء طه في البطولة العربية بعد أن خطف ذهبية سباق 400م.

وقال المدرب خزعل جبار الذي يشرف على تدريبات طه حسين إن “ما حققه طه في البطولة يعد مصدر فخر للرياضة العراقية”.

وبين أن “طه حسين رياضي مميز ويستحق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية كنا نمني النفس بأن نحقق رقما تأهيليا رغم أننا ندرك صعوبة المهمة إلا أن تتويجه بهذه الأوسمة يمنحنا دافع لتحقيق نتائج أفضل في قادم الأيام”.

اللاعب عبد السجاد سعدون هو الأخر لم يفوت الفرصة في تسجيل أسمه بين سجل الشرف للمتوجين بالأوسمة العربية وتمكن من حصاد الوسام الفضي بعد منافسة شرسة مع الرياضي الجزائري الذي سبق وأن حقق المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية والذي نال ذهبية العشاري فيما حل اللاعب المصري ثالثا خلف لاعب منتخبنا الوطني.

وتأثر عبد السجاد سعدون بظروف السباق من حيث قوة الريح مساءا وحرارة الجو في السباقات الصباحية مع ذلك تمكن من خطف الوسام الفضي.

فريق التتابع 4× 400م المؤلف من ياسر علي وإيهاب جبار ومحمد عبد الرضا وطه حسين تألقوا في اخر سباقات البطولة وتمكنوا من خطف ذهبية السباق بزمن بلغ 3،11دقيقة وحل المنتخب الكويتي ثانيا والمنتخب السعودي ثالثا ليرفع منتخبنا حصيلة الأوسمة إلى 13 وساما منها 5 ذهب و 2 فضة و6 برونزيات وحل منتخبنا فرقيا في المركز السادس برغم تساويه مع المنتخب المصري صاحب المركز الخامس بعدد الذهبيات لكن مصر تفوق على منتخبنا بعدد الأوسمة الفضية ليحتل المركز الخامس وحل المنتخب المغربي اولا برصيد 10 ذهبيات يليه تونس برصيد 7 ذهبيات ثم الجزائر ثالث برصيد 6 والبحرين رابعا بنفس الرصيد من الذهبيات لكن الأفضلية للجزائر بفارق الفضيات.

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