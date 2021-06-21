الرأسمالية والفقر! - توما حميد

2021/06/21 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد يتحدث المدافعون عن الرأسمالية ان واحدة من اهم ايجابيات الرأسمالية كنظام اقتصادي؛ انها تقلل من معدل الفقر.



يصل الحد بمناصري هذا النظام بالادعاء بان الرأسمالية قد خفضت نسبة الفقر في العالم بمعدل 70%.قبل كل شيء يجب ان نعرف بان معدل الفقر قد انخفض بهذا المقدار الهائل لان المؤسسات الرأسمالية مثل البنك الدولي تعرف الفقر بالعيش على اقل من 1.9 دولار امريكي في اليوم الواحد.



اذ قام البنك الدولي في 2 ......





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