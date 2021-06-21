النجف: المجتمعية تعيد فتاة هاربة إلى ذويها بسبب خلافات عائلية

2021/06/21 | 13:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، إعادة فتاة هاربة إلى ذويها في محافظة النجف.

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وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، أنها "أعادت فتاة إلى ذويها (تبلغ من العمر ١٨ عاما)، هربت منهم بسبب مشاكل وخلافات بين والديها، بعد أن قدمت لها الدعم المعنوي والتأهيل النفسي".

وأوضحت المجتمعية أن "العملية تمت على خلفية مناشدة تلقتها من أحد أصدقاء الشرطة المجتمعية حول وجود الفتاة بالقرب من محل عمله، الأمر الذي دعاها إلى التحرك السريع، لحل مشكلة الفتاة، وفي الاثناء حثت الشرطة المجتمعية والدي الفتاة إلى حل مشاكلهم بالطرق الودية والسلمية حفاظا على نسيج أسرتهم وأفرادها".

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