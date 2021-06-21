بينها الاعدام شنقا.. 5 احكام بحق 'القاضي الشرعي' لداعش

2021/06/21 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية، اليوم الاثنين، خمسة احكام بحق القاضي الشرعي لعصابات داعش الارهابية عن جرائم مختلفة.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم ارهابي عمل بما يسمى ( قاضي شرعي) لعصابات داعش الارهابية وأصدرت احكامها بالاعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد".

وأضاف البيان أن "المجرم الارهابي اشترك بعدة عمليات ارهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي ادت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين اخرين بخطف احد المواطنين فضلا الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الاسلحة مع افراد عصابة داعش الارهابية اضافة الى جرائم اخرى".

وأشار الى، أن "هذه الاحكام بحق المجرم الارهابي تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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