الحكم بالاعدام على القاضي الشرعي لداعش

2021/06/21 | 13:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، أربعة أحكام بالإعدام شنقاً، وآخر بالسجن المؤبد، ضد “القاضي الشرعي” لتنظيم داعش.وقال إعلام القضاء في بيان، إن “محكمة جنايات صلاح الدين – الهيئة الثانية نظرت بدعاوى لمجرم ارهابي عمل بما يسمى (قاضي شرعي) لعصابات داعش الارهابية وأصدرت احكامها بالاعدام أربعة مرات شنقا حتى الموت بحقه، فيما كان […]

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