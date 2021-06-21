انخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة بالعراق

2021/06/21 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية

والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن

حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة،

فيما توقعت انخفاض في درجات الحرارة

بدءاً من الأربعاء المقبل.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، أن "

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