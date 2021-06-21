في ذكرى الفتوى

2021/06/21 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

ونحن نعيش أجواء وأيام ذكرى فتوى الجهاد

الكفائي والتي اطلقها المرجع الديني

الاعلى سماحة السيد علي الحسيني

السيستاني، تهديد عصابات داعش ودخولها

الى الموصل ووصلوها الى مشارف مدينة

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