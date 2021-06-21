2021/06/21 | 13:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم قادر حمه جان عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاثنين، ان من حق اقليم كوردستان ان يكون له دستوره الخاص، باهمية الاهتمام بالمناطق المستقطعة.

وقال حاكم قادر في ملتقى " نحو دستور ديمقراطي لاقليم كوردستان" والذي انطلقت فعالياته اليوم بمدينة السليمانية: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مع دستور خاص لاقليم كوردستان، لافتا الى ان الصراعات الحزبية انعكست سلبا على العملية بشكل لم يتم كتابة مسودة دستور اقليم كوردستان لحد الان.

واضاف: ان دستور اقليم كوردستان ليس محددا لحزب معين او جهة، وانما يشمل كل افراد المجتمع، وعليه ان يضم حقوق جميع المكونات والشرائح.

واكد ان دستور اقليم كوردستان يجب ان يولي اهمية للمناطق المستقطعة، بضمان حقوق تلك المناطق، مشيرا الى ان الدستور يجب ان يوضح صلاحيات رئيس اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم قادر: من حق اقليم كوردستان ان يكون له دستور خاص) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم قادر: من حق اقليم كوردستان ان يكون له دستور خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).