التخطيط: لن نسمح باستغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية انتخابياً

2021/06/21 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، أن اختيار المشاريع الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، من صلاحياتها “حصراً”، ويتم بالتنسيق من سكان القرى المشمولة، فيما شددت على أنها لن تسمح بـ”الاستغلال الانتخابي” لهذه المشاريع.

وقالت الوزارة في بيان إن “المشاريع الخدمية التي يجري اختيارها وتنفيذها في المحافظات المشمولة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، انما يتم اختيارها وتحديدها وتنفيذها من قبل الوزارة حصرا، بالاعتماد على الاولويات التي يحددها ابناء القرى المشمولة”.

وتعهدت “بعدم السماح باي تدخلات او محاولات ومن اي طرف كان، في عملية اختيار هذه المشاريع، كما انها لن تسمح بتوظيف مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاغراض انتخابية من قبل هذه الجهة او تلك”.

وتابعت أن “فرق الصندوق المعنية بالمشاريع، تواصل عملها بمهنية واخلاص في جميع المحافظات بعيدا عن اي تأثيرات جانبية، واشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتحسين اوضاعهم المعيشية، من خلال اختيار المشاريع التي تلبي نقص الخدمات الاساسية في قراهم”.

ودعت وزارة التخطيط “ابناء القرى المشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية الى التواصل المباشر مع فرق الحشد المجتمعي او فروع الصندوق في المحافظات، او عن طريق متابعة القنوات الرسمية للوزارة، بهدف الاطلاع على تفاصيل المشاريع واليات اختيارها واجراءات تنفيذها، ودور المجتمع المحلي في عملية الاختيار والتنفيذ والمتابعة”.

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