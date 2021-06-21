أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية اليوم الاثنين

2021/06/21 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة “تقدم”، قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق، اليوم الاثنين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,750

سعر شراء الدولار 147,750

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 118,64 دولار

100 باوند 138,07 دولار

100 دولار 873,71 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1777,59 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 73,26 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 71,49 دولار

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