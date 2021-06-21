2021/06/21 | 13:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط تحذر من محاولة استغلال مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية لأغراض انتخابية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:10

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