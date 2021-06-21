برلمان السويد يحجب الثقة عن رئيس الوزراء في سابقة تاريخية من نوعها

2021/06/21 | 13:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجب البرلمان السويدي الثقة، الاثنين، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.

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