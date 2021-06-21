2021/06/21 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي:

رئيسي: نؤكد أن سياستنا الخارجية ستكون مرتبطة بالتعامل الواسع والمتوازن مع كافة الدول.رئيسي: على العالم أن يدرك بأن سياستنا الخارجية لن تبقى محدودة بالاتفاق النووي.رئيسي: سنركز على ضرورة وجود نتائج لأي مفاوضات نخوضها لمصلحة الشعب الإيراني.رئيسي: سندعم أي مفاوضات تدعم مصالح البلاد ولن نقبل أن تكون المفاوضات استنزافية.رئيسي: سنركز على ضرورة وجود نتائج لمصلحة الشعب الإيراني في أي مفاوضات نخوضها.رئيسي: على الأوروبيين الالتزام ببنود الاتفاق النووي وعدم الرضوخ للأمريكيين.رئيسي: على العالم أن يدرك أن سياسة الضغوط القصوى لم تكن مجدية.رئيسي: سأعلن مكافحة الفساد وإيجاد فرص عمل في اليوم الأول لتسلمي السلطة.رئيسي: سندعم أي مفاوضات تضمن مصالح البلاد ونرفض التفاوض من أجل التفاوض.رئيسي: سندعم المفاوضات بشأن البرنامج النووي ولن نربط مستقبلنا بها.رئيسي: سياستنا الخارجية لن تبدأ بالاتفاق النووي ولا تنتهي به.رئيسي: على العالم أن يدرك بأن سياستنا الخارجية لن تبقى محدودة بالاتفاق النووي.رئيسي: الشعب الإيراني يريد تغيير الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومكافحة الفساد.رئيسي: ستتغير الظروف لمصلحة الشعب الإيراني.رئيسي: لا يزال لدينا سوء إدارة وغياب تطبيق العدالة.

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