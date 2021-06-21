ماجد الخطيب يجسد الصراع بين الخير والشر، بين العلم والجهل، في ثلاثيته - جزاء مينالي - - صادق إطيمش

2021/06/21 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش ماجد الخطيب يجسد الصراع بين الخير والشر، بين العلم والجهل، في ثلاثيته" جزاء مينالي " في ثلاثيته المأساوية: "جزاء مينالي" يسلك ماجد الخطيب درباً يلتقي فيه أقران يعيشون مأساة أبطاله كل يوم في خضم حياة أصبح الدجل والعنف والخداع سمة عصرها بكل ما يعكسه من تراث عبَّر عنه الأدب الألماني بمصطلح Krone und Altar الذي يشير الى مدى ارتباط الكنيسة بالتاج بكل ما حققه هذا الإرتباط من حسابات ......





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