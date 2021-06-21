قرار دانمركي... - غسان صابور

2021/06/21 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور قـرار دانـمـاركـي...وافق البرلمان الدانمركي على مشروع ترحيل اللاجئين القادمين الجدد..



إلى دولة رواندة الإفريقية..



بعد اتفاقية معها لقبولهم لديها..



بمعسكرات مغلقة تتكفل بنفقاتها الدولة الدانمركية..



كما سيجري ترحيل اللاجئين السوريين القادمين من دمشق والغوطة وريفها..



لأنها مناطق آمنة..



وخاصة الذين سافروا إليها..



وعادوا منها..



مما ينزع عنهم صفة اللاجئين...



وقد قامت عدة مظاهرات وتجمعات بالعاصمة كوب ......





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