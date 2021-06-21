2021/06/21 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

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القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين جنوبي بغداد.

خلية الاعلام الامني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "معلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اشارت الى وجود اثنين من الارهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في مناطق شيشبار والكطبة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد".

واضاف البيان، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ تحركت وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة ولواء المشاة ٢٥ وكتيبة إستطلاع قيادة عمليات بغداد نحو أهدافها، وتمكنت من القاء القبض عليهما في الاماكن المحددة".

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