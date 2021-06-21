كربلاء:دورات تقوية لطلبة السادس الاعدادي مجانا ..تعرف عن الجهة المقيمة

2021/06/21 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع قرب اداء الامتحانات

النهائية لطلبة المراحل المنتهية، قام

مركز نور الحسين (عليه السلام) الثقافي

التابع للعتبة الحسينية المقدسة

باستقطاب اساتذة اكفاء في المناهج

الدراسية لطلبة الصف السادس الاع

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