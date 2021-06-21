رئيسي: الشعب الايراني جسد الوحدة والتلاحم عند صناديق الاقتراع

2021/06/21 | 13:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، ان الشعب الايراني جسد الوحدة والانسجام عند صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الـ 13.وقال رئيسي في اول مؤتمر صفحي له ان “مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية حملت رسالة الوحدة والانسجام وضرورة التغيير في الاوضاع والظروف الاقتصادية الحالية”.واضاف ان “مشارکة الشعب الايراني […]

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