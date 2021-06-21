نائب عراقي: الحكومة تسعى لإعادة 200 ألف درجة وظيفية حذفت من الموازنة

2021/06/21 | 13:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن مساع تقوم بها الحكومة لإعادة نحو 200 ألف درجة وظيفية حذفت من قانون الموازنة العامة لعام 2021.وقال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي لوكالة الانباء العراقية (وع)، اليوم الأحد، إن "الحكومة تسعى …

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