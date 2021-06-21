لجنة نيابية تقترح طريقتين لحل أزمة السكن في العراق

2021/06/21 | 13:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الأحد، طريقتين لحل أزمة السكن، وفيما توقعت مقدار الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط، أشارت إلى أن الاتفاقية مع الصين ستحل الكثير من مشاكل البنى التحتية. وقال فلاح …

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