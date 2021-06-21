تقرير أمريكي: كل ما فعلته أميركا في العراق هو لحماية إسرائيل ولم يتم إيلاء الاهتمام لمعاناة الشعب العراقي

2021/06/21 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تقرير لموقع ( نيو ايج) الأمريكي، الاثنين، ان معاناة الشعوب التي تغزوها الولايات المتحدة لايتم ذكرها كثيرا في الصحافة الامريكية إلا من وجهة نظر الأخطاء الإستراتيجية حيث لا يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لمعاناة الشعب العراقي والإذلال من قبل … Readmore

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