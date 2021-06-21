نائبة عن دولة القانون: تعطيل استجواب وزراء الحكومة بسبب المجاملات السياسية والحزبية

2021/06/21 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى الحسيني، الاثنين، تعطيل استجواب وزراء الحكومة إلى المجاملات السياسية والحزبية، فيما انتقدت الأسلوب الذي اتبعته بعض القوى السياسية في الدفاع عن بعض الوزراء.وقالت الحسيني في تصريح إن “تعطل الاستجوابات داخل مجلس النواب … Readmore

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