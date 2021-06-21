انباء سارة لفئة معينة.. اطلاق كامل لكافة مستحقات 2020

2021/06/21 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت لجنة الزراعة والأهوار النيابية، يوم الاثنين، رفد كافة المبالغ المخصصة كمستحقات للمزارعين، لافتة إلى أن توجيها من وزير الزراعة ورد بشأن صرف جميع مستحقات العام الماضي.

وقال عضو اللجنة، عبد الأمير حسن، إن “لجنة الزراعة تتابع يومياً مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير والشلب”، مبيناً أن “الأسبوع الماضي شهد استضافة وزير الزراعة والوكلاء والمديرين العموميين في وزارة التجارة والزراعة، وشركات العراقية وشركة ما بين النهرين، للوقوف على آخر ما وصل إليه الموضوع”.

وأضاف حسن، أن “وزير الزراعة وجه بصرف كامل مستحقات عام 2020، وأرسل كتبا رسمية إلى وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين”، موضحاً أن “وزارة التجارة وفي كتابها المرقم 9325 يوم 13 حزيران الجاري، فاتحت وزارة المالية إدارة المحاسبة بالأمر”.

وتابع أن “وزارة التجارة وبكتابها الآخر 9321 في 13 حزيران أيضا، فاتحت دائرة الموازنة وأبلغتها بتحويل مبلغ أكثر من تريليون وستمائة مليار دينار لهذا الغرض”.

وأشار إلى أن “وزارة التجارة طالبت أيضاً وزارة المالية بصرف المستحقات استناداً إلى المادة 50ج من قانون الموازنة”، موكداً أن “لجنة الزراعة النيابية، جادة ومستمرة في التأكيد على وزارة التجارة والمالية والزراعة، لصرف المستحقات، ورفد كافة المبالغ هذا العام”.

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