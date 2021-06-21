المفوضية توضح حول دمج الانتخابات المحلية والبرلمانية: تعيدنا لـ “نقطة الصفر”

2021/06/21 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضحت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الاثنين، بخصوص إمكانية دمج الإنتخابات المحلية والنيابية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “المفوضية تعمل الآن على التحقق […]

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