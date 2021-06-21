ارتفاع جديد بمبيعات البنك المركزي

2021/06/21 | 14:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتسجل 243 مليون دولار أمريكي.

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته لتصل إلى 243 مليوناً و385 ألف دولار امريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيها 240 مليوناً و769 ألفاً و517 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 190 مليونا و145 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 53 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 34 مصرفاً بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.

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