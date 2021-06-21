2021/06/21 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون (Pedro Sá-;-nchez) سياسي إسباني يشغل منصب رئيس وزراء إسبانيا منذ يونيو 2018 1.



ولد ( بيدرو سانشيز) في يوم 25 شباط 1972 بمدينة مدريد العاصمة الأسبانية.



2.



في عام 1990 أنتمي إلى الحزب العمالي الاشتراكي الأسباني PSOE .



3.



في عام 2003 ، ترشح (سانشيز ) في انتخابات مجلس مدينة مدريد على قائمة PSOE 4.



في عام 2007 بدأ سانشيز العمل كمدرس في جا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيدرو سانشيز / الأحمر القاسي / . - عبد الحسين سلمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيدرو سانشيز / الأحمر القاسي / . - عبد الحسين سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).