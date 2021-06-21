منتخب شباب العراق يواجه جزر القمر

2021/06/21 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل منتخب الشباب العراقي لكرة القدم مشوار مشاركته بمنافسات النسخة السابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً مساء اليوم الاثنين الحادي والعشرين من يونيو حزيران 2021 الجاري في اطار منافسات المجموعة الثالثة للبطولة حين يلتقي نظيره منتخب شباب جزر القمر على ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة .

وتاتي مشاركة منتخب شباب العراق لكرة القدم الذي يقوده الكابتن عماد محمد في هذه البطولة التي تضم ( 16 ) منتخبا وهي ( السنغال .



لبنان، العراق .



جزر القمر، تونس .



اليمن، .السعودية، أوزبكستان.



النيجر، طاجيكستان .



المغرب .



الامارات ,جيوتي .



الجزائر – موريتانيا ) بالاضافة الى الدولة المستضيفة مصر .

وشكلت منتخبات (السنغال .النيجر، طاجيكستان .



أوزبكستان ) ضيوفا للبطولة العربية في هذه النسخة وسبق ان شارك منتخب السنغال بالنسخة السابقة وحقق لقبها.

وتشارك 5 خمس منتخبات توجت بألقاب كأس العرب للشباب في النسخ الست الماضية بداية بالعراق في النسخة الأولى بالمغرب عام 1983، والسعودية في النسخة الثانية بالجزائر 1985، والمغرب في النسختين الثالثة بالعراق 1989، والرابعة التي استضافها في 2011، فيما توج منتخب تونس بلقب النسخة الخامسة 2012 بالأردن، ونال منتخب السنغال "الضيف" لقب النسخة السادسة والأخيرة بالسعودية في الرياض 2020.

هذا وقد انطلقت منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، يوم امس الأحد العشرين من يونيو 2021 في استاد القاهرة الدولي وتستمر حتى السادس من شهر يوليو تموز 2021 المقبل،

وحضر حفل الافتتاح وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ومساعد وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، والنائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي الأستاذ محمد روراوه، ورئيس الاتحاد المصري الأستاذ أحمد مجاهد،

وأقيمت اربع مباريات يوم امس الاحد استهلها المنتخب المصري لكرة القدم الذي تمكن من التفوق على نظيره منتخب النيجر بهدفين نظيفين وفاز منتخب المغرب على طاجيكستان ( 6-1 )، وتفوق منتخب الإمارات على منتخب جيبوتي ( 8-0 ) وتفوقت الجزائر على منتخب موريتانيا بهدف يتيم دون رد .

وقد قسمت المنتخبات المشاركة بالبطولة الى اربع مجموعات وهي :-

المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان.

وسيلتقي المنتخب العراقي نظيره اللبناني يوم الخميس الرابع والعشرين من يونيو 2021 المقبل ويختتم منافسات المرحلة الاولى للبطولة بلقاء منتخب السنغال يوم الاحد السابع والعشرين من الشهر الجاري .

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة

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