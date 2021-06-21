رسمياً.. السماح بحضور الجماهير في نهائي كأس العراق

2021/06/21 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السماح بدخول الجماهير الى نهائي كأس العراق ممن تلقوا لقاح كورونا.وذكر بيان عن وزارة الشباب والرياضة أن “وزير الشباب والرياضة، استقبل في مكتبهِ بمقر الوزارة، عددًا من شركات الدفع الإلكتروني، تحضيرًا لمباراة نهائي بطولة كأس العراق بكرة القدم بين ناديي الزوراء والقوة الجوية التي من المؤمل إقامتها على ملعب الشعب الدولي”.واوضح ان “الوزير، ناقش آلية الأعداد لهذه المهمة الخاصة بالدخول المحدود لجمهور الكرة على وفق الضوابط والشروط الصحية المعمول بها عالميًا”.وأكدَ درجال وفقاً للبيان، على أن “هذا الحدث سيشهد تنظيميًا مختلفًا بجميعِ تفاصيله، حتى توزيع الجوائز سيكون بطريقةٍ احترافية، وفيما يتعلق بالجمهور، فسيتم السماح بالدخول لكل من تلقى لقاح كورونا، على ألا تتجاوز عدد البطاقات التي سيتم بيعها، (15) ألف بطاقة فقط، لضمان التباعد الاجتماعي، وانسيابية الدخول والخروج بمباراةٍ تليق بهذه المناسبة”.

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