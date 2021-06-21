بعد الهجوم عليه وضربه من قبل متظاهرين.. نائب عن صادقون يرد

2021/06/21 | 14:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق النائب عن صادقون عبدالامير التعيبان الدبي، الاثنين، على مهاجمة عدد من المتظاهرين العجلة التي تقله في محافظة ذي قار.

وذكر الدبي في منشور له على فيسبوك تابعه NRT عربية، (21 حزيران 2021)، ان "مجموعة من الصبيان المنفلتين يهاجمون سيارتي بالطابوق في بوابة محافظة ذي قار".

واضاف، "الحمدلله لم نتعرض الى اي اذى، وانا مسامحهم"، مشيرا الى انهم "ابنائنا ولهم حق علينا والحمدلله رب العالمين".

وافاد مصدر مطلع، الاثنين، بقيام عدد من المتظاهرين، بمهاجمة السيارة التي تقل النائب عبد الامير تعيبان في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـNRT عربية، اليوم (21 حزيران 2021) ان "متظاهرين قاموا برشق السيارة التي تقل النائب عبد الامير تعيبان بالحاجارة خلال تواجده في محافظة ذي قار"، مشيرا الى ان "النائب غادر المحافظة بعد تحطم سيارته نتيجة لما قام به المتظاهرون".

N.A

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