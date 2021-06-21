الاستثمار تكشف عن تطور جديد في مشروع طريق بسماية

2021/06/21 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

كشفت هيأة الاستثمار، اليوم الاثنين، عن تطور جديد في مشروع طريق بسماية – بغداد، فيما أشارت الى أن المشروع ضُمنَ في موازنة 2021.

وقالت رئيس هيأة الاستثمار سهى النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطريق الرابط بين بسماية - بغداد ضمن في موازنة 2021 وتخصيصات وزارة الاعمار والإسكان".

واضافت أن "هناك تنسيقاً بين الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة الإسكان لتحديد بدء العمل في المشروع "، لافتة إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تطرق للمشروع، وسيبدأ العمل فيه حال إعلام الهيأة من قبل وزارة الإسكان".

يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زار يوم السبت الماضي، مدينة بسماية، وأكد على العمل بدعم المجمع من خلال تأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، لافتاً إلى أنه "تم تخصيص المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام".

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