النزاهة تتحدث عن ’عملية كبرى’ للتلاعب بأوليات عقار في النجف

2021/06/21 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، إحباط عملية "كبرى" للتلاعب بأوليات عقارات في محافظة النجف.

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وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، إنه "تمكن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، بعد انتقاله إلى بلدية النجف، من ضبط كتب التقدير لــ(135) عقاراً تقع في مواقع متميزة فى المحافظة، المذيلة بتواقيع المتهمين الحقيقية، الذين مارسوا بدورهم الضغط؛ لغرض إعطاء صادر لتلك الكتب".

وأضافت، أنه "تم ضبط أربعة من المتورطين في عملية التلاعب، وبعد إجراء التحقيقات الأولية تبين أن الكتب غير صحيحة ونظمت بناء على أوليات وهمية وغير صحيحةٍ لتلك العقارات، كما تم ضبط سندات ومحاضر كشف وخرائط عقاراتٍ مرافقة بتلك الكتب اتضح أنها غير صحيحة أيضا (وهمية)"، لافتةً إلى أن "قيمة تلك العقارات التي تم كشف التلاعب بها وإعادتها إلى البلدية والمحافظة عليها تقدر بــ20 مليار دينار عراقي".

وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية وتفاصيلها، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختص؛ بغية تصديق أقوالهم قضائياً، وإصدار القرارات المناسبة بحقهم".

وبينت، "وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن إحباطها عملية نقل ملكيَّة عقار في موقع متميز عائد لبلدية النجف بمعاملة مزورة، تبلغ قيمته نصف مليار دينار"، لافتة إلى "كشفها التزوير في صور القيد والكتب الرسمية الصادرة عن بلدية وتسجيل عقاري المحافظة".

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