النزاهة تتحدث عن “عملية كبرى” للتلاعب بأوليات عقار في النجف

2021/06/21 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إحباط عملية “كبرى” للتلاعب بأوليات عقارات بعشرات في محافظة النجف.وقالت الهيئة في بيان، إنه “تمكن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف، بعد انتقاله إلى بلدية النجف، من ضبط كتب التقدير لــ(135) عقاراً تقع في مواقع متميزة فى المحافظة، المذيلة بتواقيع المتهمين الحقيقية، الذين […]

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