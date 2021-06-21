لجنة التربية النيابية : سنناقش مع وزارة التربية مقترح الدخول الشامل للمراحل المنتهية

2021/06/21 | 14:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت لجنة التربية النيابية اليوم 21 حزيران 2021 ان اللجنة ستناقش مع وزارة التربية بخصوص قرار دخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي).وقالت اللجنة،“سنبحث مع الوزارة مقترح معالجة الدرجات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية المستفيدين من قرار وزارة التربية في النتائج النهائية”.واضافت،“نسعى لفسح المجال امام اكبر عدد من …

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