الصحة: استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز التعيينات المركزية

2021/06/21 | 14:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اكدت وزارة الصحة العراقية استكمال المتطلبات اللازمة لانجاز التعيينات المركزية.وقالت الوزارة في تصريح، تابعته “ايزيدي 24″، انه، “إستنادا إلى قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون؛ استكملت وزارتنا المتطلبات اللازمة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي لإنجاز التعيينات المركزية على وفق قانون التدرج الطبي والصحي رقم ٦ لعام ٢٠٠٠ …

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