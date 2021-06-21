2021/06/21 | 14:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة التطبيعية لكرة القدم، اليوم الاثنين، إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحادات الفرعية.وقالَ عضو الهيئة التطبيعية، أسعد لازم في بيان، إن “المدة القانونية للترشح الى انتخابات الاتحادات الفرعية انتهت، بعد أن استقبلت اللجنة الانتخابية والأمانة العامة طلبات الترشح من الأعضاء الذين يرومون خوض الانتخابات يوميا أثناء المدة المحددة من ٦/١١ وأغلقت بتاريخ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية: اغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحادات الفرعية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية: اغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحادات الفرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).