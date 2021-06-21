بارزاني والسفير الاميركي يؤكدان ضرورة تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

2021/06/21 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، ملف الانتخابات وضرورة تمهيد الطريقلإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني ان الاخير “استقبل السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العامالأمريكي في أربيل روب وولر، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق وإقليم كوردستان“.

واوضح ان “اللقاء أكد على أهمية مواصلة الإصلاحات في وزارة البيشمركة ومساعدة قوات البيشمركة وإسنادها لمواجهة الإرهاب والحفاظعلى الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وتابع “ي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان ظروف الانتخابات العراقية المقبلة وضرورة تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمايضمن تطلعات مختلف المكونات العراقية“.

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