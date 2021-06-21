القبض على ما يسمى المسؤول الإداري بولاية الانبار غربي بغداد

2021/06/21 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ما يسمى المسؤول الإداري/ ولاية الانبار غربي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أنه ” استناداً إلى معلومات دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – شعبة المصادر في المديرية ، أكدت تواجد احد الإرهابيين الخطرين في قضاء أبوغريب غربي بغداد والذي ورد اسمه ضمن اعترافات لأحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً وكان يشغل منصب ما يسمى المسؤول الإداري / ولاية الانبار”.

واضافت “على اثر ذلك توجهت مفارز شعبة المصادر ومفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية وبإسناد قوة لواء المشاة 24 الفرقة السادسة نحو الهدف وتتمكن من ألقاء القبض عليه وهو احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

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