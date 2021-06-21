وزارة عراقية تزف بشرى بشأن التعيينات

2021/06/21 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

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اكدت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، انها بانتظار المصادقة على التعيينات المركزية لاستكمال اجراءات التوزيع والمباشرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 حزيران 2021)، انه "استنادا إلى قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ والتعليمات الصادرة لتنفيذ القانون، استكملت وزارتنا المتطلبات اللازمة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي لإنجاز التعيينات المركزية وفق قانون التدرج الطبي والصحي رقم ٦ لعام ٢٠٠٠ وتعديلاته".

واضاف البيان، انه "تم ارسال قوائم أسماء المشمولين بالقانون وجداول الاحتياج سابقا لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وفق الدرجات المخصصة لهم من قبل وزارة المالية الى مجلس الخدمة الاتحادي".

واوضح، ان "الوزارة حاليا بانتظار المصادقة على التعيينات لاستكمال اجراءات التوزيع والمباشرة".

N.A

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