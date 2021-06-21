2021/06/21 | 14:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

228 مشاهدة

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية سيمنح وفرة مالية لسد عجز الموازنة ودفع القروض الخارجية.

وقال عضو اللجنة المالية محمد الشبكي في تصريح صحفي، اليوم (21 حزيران 2021) إن "العراق لجأ الى الاقتراض الخارجي، نتيجة انخفاض اسعار النفط بسبب قلة الطلب عليه، بفعل جائحة كورونا، والاغلاق العالمي، فضلاً عن الاحتجاجات الشعبية التي اثرت على مجمل الحياة في العراق ، ما أدى الى انخفاض الناتج المحلي الى 47 بالمئة، وعدم وجود اموال لدفع رواتب الموظفين".

وأشار، الى ان "موازنة 2021 كان هناك إصرار نيابي بعدم الذهاب الى القروض باستثناء التنموية ومن شركات رصينة مثل "سيمنز والكتريك" لصالح وزارتي الكهرباء".

واوضح، أن "استمرار ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام سيمنح وفرة مالية لسد العجز المالي ودفع جزء من مستحقات القروض الخارجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام سيساعد بمعالجة هذه الازمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام سيساعد بمعالجة هذه الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).