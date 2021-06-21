الموانئ: باشرنا بنفق الحرير وأتمتة ساحة الترحيب ستدخل حيز التنفيذ

2021/06/21 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – ورد عبد الامير

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، أن منظومة الأتمتة الالكترونية في ساحة الترحيب الكبرى بمحافظة البصرة ستدخل حيز التنفيذ قريباً، فيما أشارت إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ المراحل الأولى من مشروع نفق الحرير.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة بهاء اسماعيل عريبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ساحة الترحيب الكبرى نقلة نحو التحول الالكتروني، من خلال نصب منظومة الاتمتة الالكترونية التي تعمل عليها الموانئ العراقية، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة".

وأضاف أن "الشركة العامة للموانئ باشرت بتنفيذ قرار رئاسة الوزراء 90 لسنة 2020 الخاص بمشروع ساحة الترحيب الكبرى، حيث ستكون مركزاً مهماً للشاحنات".

وأشار إلى أن "ساحة الترحيب الكبرى ستكون على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع"، مبيناً أن "المشروع سيضم مجموعة من المباني الخدمية، وذات النفع العام لرواد الميناءين: أم قصر الشمالي والجنوبي".

وتابع "كما سيكون هناك مجمع خاص بالدوائر التابعة لجهات حكومية ساندة، التي تعمل مع الموانئ مثل المنافذ والصحة والجمارك والتجارة"، لافتاً الى أن "مشروع ساحة الترحيب الكبرى سيسهم في تقليل الازدحام الذي يحدث في الميناءين".

وفيما يخص مشروع نفق الحرير، أكد أن "العمل جارٍ بالمراحل الأولى في مشروع نفق الحرير، حيث تم تشييد القواعد الكونكريتية للصبة الخرسانية".

وفي وقت سابق ، أكد مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية فرحان محيسن لوكالة الأنباء العراقية (واع) استمرار التوسع في ساحة الترحيب الكبرى التي تعد من اكبر المشاريع الاستراتيجية والتي بدأ العمل فيها منذ اشهر"، مبيناً أن "العمل جارٍ لاستكمال المرحلة الأولى منها والمؤمل من خلالها أن يصل عدد الشاحنات المحملة بالحاويات من 2000 - 3000 ، اما في المرحلة النهائية فستكون طاقتها نحو 8000 شاحنة، كونها بواقع مليون ونصف المليون متر مربع مخصصة للكشف الجمركي"، معتبراً "هذه المرحلة انتقالة للعمل المينائي الجمركي".

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