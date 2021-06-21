عوض الله يظهر مكبلا مرتديا بدلة زرقاء.. جلسة لأمن الدولة الأردنية بقضية

2021/06/21 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، الاستماع إلى المتهمين في أولى جلساتها الخاصة بقضية يتهم أطرافها بـ"مناهضة نظام الحكم" في المملكة، والتي تعرف أيضا بقضية "الأمير حمزة" بسبب اشتراك ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين في مجرياتها.

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