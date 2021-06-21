الانتخابات المبكرة وقوات البيشمركة على طاولة لقاء مسور بارزاني والسفير تولر

2021/06/21 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، ظروف الانتخابات العراقية المقبلة، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

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وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 حزيران 2021)، إنه "استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 21 حزيران 2021، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأميركي في أربيل روب وولر، التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق وإقليم كردستان".

وأضاف، "وتم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات في وزارة البيشمركة ومساعدة قوات البيشمركة وإسنادها لمواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع، "وفي جانب آخر من اللقاء، ناقش الجانبان ظروف الانتخابات العراقية المقبلة وضرورة تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بما يضمن تطلعات مختلف المكونات العراقية".

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