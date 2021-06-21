2021/06/21 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، استبعاد المهاجم عثمان ديمبلي من تشكيلة المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة أوروبا 2020، بداعي الإصابة.وخرج ديمبلي مصابا خلال تعادل فرنسا 1-1 مع المجر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبر محزن لعشاق المنتخب الفرنسي..



ديمبلي خارج أمم أوروبا المركز الخبري الوطني.

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