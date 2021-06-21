2021/06/21 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أنهت مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، جدل الجمع بين راتبين.وقال رئيس المؤسسة، حسين السلطاني، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “القانون سمح للمشمولين بقانون المؤسسة الجمع بين الراتب التقاعدي والوظيفي”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء تنهي جدل الجمع بين راتبين المركز الخبري الوطني.

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