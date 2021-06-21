2021/06/21 | 15:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح بحضور 10 آلاف متفرج كحد أقصى في أولمبياد طوكيو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/21 | 15:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح بحضور 10 آلاف متفرج كحد أقصى في أولمبياد طوكيو) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح بحضور 10 آلاف متفرج كحد أقصى في أولمبياد طوكيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).