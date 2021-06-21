اعتقال اربعة دواعش في مخيم الهول

2021/06/21 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين، اعتقال اربعة عناصر بداعش في مخيم الهول بريف الحسكة.

وقالت القوات في بيان، إنها "ألقت القبض على اربعة أشخاص من خلايا داعش في مخيم الهول، نفذوا جريمة اغتيال ثلاثة مدنيين بينهم امرأة في المخيم".

وذكر البيان، أن المعتقلين يحملون جنسية عراقية تسللوا إلى مخيم الهول بصفة مدنيين بعد حملة باغوز عام 2019.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية، القبض في الأول من حزيران الجاري على خلية لداعش في بلدة جديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي، كانت تُجبر المدنيين على دفع أموال الزكاة، والاربعاء الماضي ألقت القبض على ثلاثة عناصر داعش في بلدة الشحيل بريف دير الزور شرقي.

PUKmedia قوات سوريا الديمقراطية

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